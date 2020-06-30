 

Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены

30.06.2020, 14:23, Разное

Не так давно Марат Башаров признался, что поднимал руку на своих жен. Несколько лет назад он, например, сломал нос Екатерине Шевырковой, которая родила актеру сына Марселя. Женщина говорила, что Марат не исправится и выражала сочувствие его будущей избраннице.

Екатерина Архарова тоже решила публично выступить после признания ее экс-супруга. Актриса шокирована, что Марат ходит на передачи и вспоминает их отношения. Более того, он обвиняет девушку в алкоголизме.

Так или иначе, общественный резонанс не сыграл роли в наказании Башарова. Более того, его вообще не привлекут к ответственности за насилие. Полицейские проверили жалобы на побои, которые поступали от бывших жен актера, и на основании этого не стали возбуждать уголовные дела.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Дек 2018 в 1:25 PST

Депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что такие случаи не будут получать должного внимания правоохранителей до тех пор, пока в стране не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.



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