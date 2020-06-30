Прогулки на лошадях и автогонки: Ким Кардашьян поделилась фото с празднования 7-летия дочери Норт

30.06.2020, 14:18, Разное

Еще 15 июня дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста – Норт – исполнилось 7 лет. Знаменитые родители, конечно, ответственно подошли к планированию праздника в честь своего первенца и устроили для нее день настоящего ковбоя. Отмечать 7-летие Норт было решено на ранчо Кардашьян-Уэст в штате Вайоминг, поэтому и тема была выбрана соответствующая. Фотографиями Ким поделилась несколько часов назад на своей странице в Instagram.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Норт Уэст Норт с подругами

С твоим седьмым днем рождения, мой первенец, моя малышка Норт! Не могу поверить, что тебе уже 7. Время так быстро летит, это просто какое-то безумие! Ты все и даже больше того, о чем я только могла мечтать! Люблю тебя очень сильно! – написала Ким в день рождения Норт.

В программу праздника вошли прогулки на лошадях, гонки на кросс-картах на треке, расположенном на территории ранчо, вечеринка среди стогов сена, торт в виде ковбойской шляпы со свечкой, ну и конечно, семейная фотосессия. В подарок же Норт получила щенка померанского шпица, кличку которого Ким пока не раскрыла.

Ким с дочерью Чикаго Ким и Канье с сыном Псалмом Кортни и Ким Кардашьян Канье Уэст

Напомним, родителями Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые стали 15 июня 2013 года. Звезда реалити-шоу, которой на тот момент было 32 года, родила дочку в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Эта клиника считается одной из самых элитных и популярных среди знаменитостей – здесь в разное время рожали Бритни Спирс, Виктория Бекхэм, Джессика Симпсон и другие звезды.

Не пожелаю такого никому. Но в конце концов, это того стоит. Я бы снова прошла через все это, ведь в результате появился любимый, самый очаровательный ребенок на свете,

– рассказывала Кардашьян о своей беременности в интервью Эллен Дедженерес. Планировалась, что малыш Ким и Канье должен появиться на свет в середине июля – примерно в то же время, что и сын герцогини Кембриджской. Однако у Кардашьян неожиданно начались схватки, и она была экстренно доставлена в клинику. Таким образом, Норт Уэст на месяц “опередила” принца Джорджа, который родился 22 июля.

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