 

Эксперты назвали автомобили E-сегмента с лучшей остаточной стоимостью

30.06.2020, 14:17, Разное

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили критерии сохранности остаточной стоимости автомобилей. В результате исследования ими были названы машины сегмента Е с лучшими показателями сохранения цены.
За первый квартал наименее потеряла в цене, как утверждают эксперты, модель Panamera от немецкого бренда Porsche. Даже спустя три года после Residual value составил в среднем немногим менее 82%, что равно потере 18% от стоимости приобретения машины.

Серебряная ступенька в сегменте Е также досталась транспортному средству производства Германии. Экземпляры 5 серии BMW показали остаточную стоимость на уровне почти 80%. Менее, чем на 1% отстают от них модели RS6 от Audi, получивших почетную «бронзу».

При этом именно у данной марки падение оказалось самым значительным из всех машин, представленных в списке. Так, трехлетние седаны A6 корпорации сохраняют обычно чуть более 58,1% остаточной стоимости, что соответствует порядка 42% от изначальной цены данных машин E-категории.



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