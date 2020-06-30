Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

30.06.2020, 14:16, Новости дня

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил Пискарева дать оценку действиям американской и британской дипмиссий, передает РИА «Новости».

«Обращение я получил, изучил», – рассказал депутат.

Пискарев отметил, что разделяет обеспокоенность вице-спикера. По его словам, это демонстративная акция – не для «внутреннего потребления», а для всеобщего обозрения.

«Мы обязательно рассмотрим это обращение на заседании комиссии, сделаем запросы в МИД, узнаем их позицию», – добавил депутат.

Пискарев напомнил о действующем в РФ законе о запрете пропаганды нетрадиционной ориентации среди несовершеннолетних. Глава комиссии также заметил, что это проводится на фоне голосования по поправкам в Конституцию.

«Я согласен, что надо принимать меры реагирования, мы имеем контакты не только с МИДом, но и с другими структурами правоохранительными, определим границы нашей реакции и отреагируем», – сказал депутат.

Вопрос вынесут на обсуждение на ближайшее заседание комиссии.

На прошлой неделе британское посольство в Москве вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества. Перед этим ЛГБТ-флаг появился на здании посольства США в Москве – в связи с «месяцем гордости ЛГБТ».

В Кремле напомнили, что в РФ любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних недопустимы, а в МИД РФ ответили на появление радужного флага на посольстве шуткой и музыкой про бар «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».