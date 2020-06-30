Скандалы: Из дела «Суммы» не выпускают

30.06.2020, 14:10, Разное

Братьев Магомедовых оставили под стражей, несмотря на ошибки экспертов

Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство следственного департамента МВД, в очередной раз продлил аресты владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову, обвиняемым в организации преступного сообщества и хищениях. Известные предприниматели должны провести за решеткой 29 месяцев с тем, чтобы они и их защита ознакомились с материалами дела. При этом как минимум один из эпизодов этого дела, хищение 752 млн руб., выделенных на подготовку к строительству стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, фактически развалился в суде.

Обращаясь в Мосгорсуд, следователь по особо важным делам Следственного департамента (СД) МВД попросил продлить Зиявудину и Магомеду Магомедовым аресты на два месяца — до 30 и 31 августа соответственно. В документе говорится, что задержаны господа Магомедовы были еще в марте 2018 года, а сейчас вместе с защитниками знакомятся с материалами своего уголовного дела, состоящего из 721 тома. Вместе с господами Магомедовыми, отметим, дело читают еще четверо фигурантов и 16 их защитников. В зависимости от роли каждого из фигурантов СД МВД вменяет им организацию преступного сообщества или участие в нем, растрату и мошенничества, совершенные в особо крупном размере (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК). Ущерб, по подсчетам следствия, составил 11 млрд руб.

Срок следствия по этому делу продлен до 5 октября — очевидно, к этой дате, полагают в СД МВД, фигуранты и их представители должны дочитать дело, которое затем будет отправлено на утверждение в Генпрокуратуру.

При этом, как считают в СД МВД, читать дело господа Магомедовы должны, находясь под стражей. В противном случае они могут скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства, а также вступить в контакт с находящимися в розыске сообщниками.

Доводы защиты о том, что само расследование ведется незаконно, так как, согласно поправкам в законодательство, ст. 210 УК применима к предпринимателям только в тех случаях, если их компании были заведомо созданы для совершения преступлений (компании, входящие в ГК «Сумма», начали исполнять крупные строительные контракты задолго до совершения предполагаемых преступлений), суд не принял. Не изменил он и меры пресечения в связи с тем, что под стражей братьям Магомедовым угрожает коронавирус. Зиявудин Магомедов, кстати, уже перенес в «Лефортово» опасное заболевание. В избрании более мягкой меры пресечения братьям Мосгорсуд отказал, а ходатайство следствия, напротив, удовлетворил.

При этом первое уголовное дело, выделенное из расследования ОПС, уже фактически развалилось. Речь идет о расследовании в отношении исполнявшего обязанности директора государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского, обвиняемых в мошенничестве в ходе подготовительных работ структурой ГК «Сумма» к строительству стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фигурантам дела, находившимся под домашним арестам, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а потом признал недопустимым доказательством судебную строительно-техническую экспертизу, которая и установила предполагаемый ущерб в размере 752 млн руб.

Защита обвиняемых указывала на многочисленные нарушения, с которыми было проведено данное исследование в Московском государственном строительном университете, в том числе о том, что его назначили и исполнили через пять лет после того, как стадион был введен в эксплуатацию.

Но Центральный райсуд Калининграда фактически признал нарушением только то, что у экспертов почему-то не взяли подписки о том, что они были предупреждены об уголовной ответственности за подготовку заведомо ложного заключения.

Интересно, что на днях, как сообщал “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд вынес решение о переводе из СИЗО «Лефортово» под домашний арест главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и бывшего гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО Андрея Каминова, которым также инкриминируется организация ОПС для совершения хищений. Речь идет об исчезновении более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. При этом господа Михальченко и Каминов переболели коронавирусом вместе с Зиявудином Магомедовым. Правда, решение об их освобождении из «Лефортово» пока не исполнено — прокуратура собирается его обжаловать, а предприниматели продолжают находиться в СИЗО по предыдущему постановлению военного суда.

Николай Сергеев