Новый смартфон Honor 9A уже доступен в России

30.06.2020, 14:00, Новости дня

Новый смартфон Honor 9A поступил в продажу на российском рынке.

В свою очередь, цена на девайс составляет 11 тысяч рублей, тогда как в Европе приобрести аналогичную модель можно за 150 евро. За производительность устройства отвечает мощный процессор MediaTek Helio P22 с 3-4 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, в базовой версии смартфон получил тройную камеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Что касается передней камеры, то она имеет модуль на 8 мегапикселей. Вместе с тем аппарат имеет усиленный аккумулятор на 5000 мАч, тогда как устройство сохранило поддержку быстрой зарядки. Аппарат функционирует на базе современной ОС Android 10. Диагональ экрана смартфона составляет 6,3 дюйма с разрешением 1600 на 720 пикселей.