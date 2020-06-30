 

Новый смартфон Honor 9A уже доступен в России

30.06.2020, 14:00, Новости дня

Новый смартфон Honor 9A поступил в продажу на российском рынке.

В свою очередь, цена на девайс составляет 11 тысяч рублей, тогда как в Европе приобрести аналогичную модель можно за 150 евро. За производительность устройства отвечает мощный процессор MediaTek Helio P22 с 3-4 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, в базовой версии смартфон получил тройную камеру с главным датчиком 13 мегапикселей. Что касается передней камеры, то она имеет модуль на 8 мегапикселей. Вместе с тем аппарат имеет усиленный аккумулятор на 5000 мАч, тогда как устройство сохранило поддержку быстрой зарядки. Аппарат функционирует на базе современной ОС Android 10. Диагональ экрана смартфона составляет 6,3 дюйма с разрешением 1600 на 720 пикселей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Полицейские присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

16.05 / Летальность от COVID-19 в РФ оказалась в 7,5 раза ниже общемировой

21.05 / Мясников назвал вероятное число переболевших коронавирусом в России

17.06 / В захваченный схиигуменом уральский женский монастырь прибыли сотрудники ФСБ и полиции

29.05 / Эксперт объяснил жесткость полиции США в отношении афроамериканцев

11.04 / Гендиректор «Вектора» рассказал о надбавках сотрудникам за работы по коронавирусу

11.05 / Назван новый способ передачи коронавируса

21.05 / Минобрнауки назвало сроки завершения учебного года в вузах

04.06 / Судебные приставы принудительно взыщут с Twitter и Facebook штрафы на 4 млн рублей

03.06 / Минздрав назвал первые симптомы коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска