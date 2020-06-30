 

В Ленобласти сгорел автобус, перевозивший четыре десятка туристов. Видео

30.06.2020, 13:43, Новости дня

Во вторник, 30 июня, на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус, который вез людей на экскурсию в ладожские шхеры.

 

Незадолго до инцидента в салоне ощущался запах топлива, после чего запахло гарью, а затем появилось пламя, быстро охватившее транспортное средство, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на очевидцев произошедшего.

В автобусе находились около сорока человек. К счастью, им удалось оперативно эвакуироваться. В результате пожара никто не пострадал.

 

Попытки справиться с огнем до приезда пожарных с помощью огнетушителей успехом не увенчались, и автобус выгорел практически целиком.



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