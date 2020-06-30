 

Каждый голос важен: Владимир Путин обратился к россиянам

30.06.2020, 13:43, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 30 июня обратился к россиянам, призвав каждого жителя страны прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

"1 июля — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный", — сообщил глава государства. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Владимир Путин напомнил, что предлагаемые изменения вступят в силу, только если получат поддержку со стороны россиян.

"Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить", — подчеркнул президент России.

Речь главы государства прозвучала на фоне Ржевского мемориала Советскому солдату, торжественное открытие которого состоялось сегодня.



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