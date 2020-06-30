 

В Германии раскрыли масштабную сеть педофилов, среди подозреваемых – 30 тыс. человек

30.06.2020, 13:42, Новости дня

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью разоблачило масштабную сеть педофилов. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба министерства юстиции региона.

“Мы должны признать, что жестокое обращение с детьми более широко распространено в интернете, чем мы думали ранее. Подразделение киберполиции Северного Рейн-Вестфалии расследует причастность 30 тыс. подозреваемых. Я повторяю: 30 тыс. Такое огромное количество единомышленников предоставляет даже слабо технически подкованным преступникам любую возможность получить соответствующее изображение и видеоматериалы”, – заявил министр юстиции региона Петер Бизенбах.

Он отметил, что киберполиция региона создаст специальную группу по борьбе с жестоким обращением с детьми в сети.

Как отмечает Spiegel, более 70 подозреваемых по делу были идентифицированы. В мае первого из них – 27-летнего солдата – приговорили к 10 годам тюрьмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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