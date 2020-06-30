Боевики открыли огонь возле Новозвановки, ранены двое украинских военных

30.06.2020, 13:42, Новости дня

Боевики 30 июня открыли огонь на луганском направлении возле Новозвановки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупанты использовали минометы 120-го калибра, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела ранены двое украинских военных. С осколочными ранениями их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение, где оказали надлежащую медицинскую помощь.

Объединенные силы открыли по российским оккупантам ответный огонь. Потери противника уточняются.

Російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 30. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.