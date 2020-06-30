Кудрявцева о дружбе с Разыграевым: «Мне проще находить общий язык с пацанами»

30.06.2020, 13:30, Разное

Лера Кудрявцева пояснила о дружбе со своим коллегой Андреем Разыграевым. Оказалось, телеведущей проще находить общий язык с представителями мужского пола.

21 июня Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками новостью о том, что отправилась отдыхать на Черноморское побережье. Ведущая телепрограмм «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», которые транслируются на НТВ, вместе с полуторагодовалой дочерью Машей проводит свой отпуск в санатории «Южное Взморье».

Накануне туда приехал её старый друг и коллега Андрей Разыграев. Раньше они вместе работали на Муз-ТВ. Сейчас знаменитости живут в одном отеле, ходят на процедуры, принимают солнечные ванны и просто гуляют. Телеведущая помогла другу обустроиться и провела экскурсию по гостинице.

Крайний пост на своей странице в Instagram Лера Кудрявцева посвятила диджею. В нём телеведущая пояснила об их дружбе, а также поделилась совместным снимком. Так, стало известно, что звезда предпочитает не говорить о модной одежде, мужчинах и на другие, популярные среди женщин, темы. В связи с этим ей гораздо легче дружить с мужчинами.

Кроме того, знаменитость обратилась к Разыграеву: «Я так ценю нашу многолетнюю дружбу». Она также вспомнила случай, когда коллега приехал к ней в 3 часа ночи, чтобы спасти кота.