 

Европейская модель Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже китайской

30.06.2020, 13:30, Разное

Вскоре на рынки стран ЕС выйдет очередное устройство от компании Xiaomi. Mi Band 5, усовершенствованный браслет для фитнеса, в Европе окажется дороже китайской модели данного гаджета.
Информация о грядущем выпуске евроверсии Mi Band 5 появилась на странице техно-блогера Судханшу Амбхоре в соцсети Twitter. Инсайдер и ранее неоднократно сообщал не известные общественности новости, после с точностью подтвердившиеся. По сведениям Амбхоре, для европейских покупателей новинка от Xiaomi обойдется в 40 долларов. Следует отметить, что этот ценник практически вдвое превышает стоимость гаджета в Китае.

Стоит отметить, что в Поднебесной устройство пользуется огромным спросом и возглавляет ТОПы продаж. Такой результат был достигнут китайским IT-гигантом благодаря расширенному функционалу фитнес-браслета, при том, что ценник на него остался практически неизменным.

Экспертам сферы мобильных технологий и носимых устройств остается только догадываться, каким будет спрос на аппарат на европейском рынке. На полках магазинов в странах ЕС Xiaomi Mi Band 5 появится уже в июле текущего года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Мнение: О краже века и камингауте

27.05 / Мнение: Остановка транзита

22.05 / Ученые определили факторы, влияющие на способность детей к обучению

11.04 / Через тернии к звездам: 10 фильмов о космических путешествиях Брэда Питта, Мэттю Макконахи, робота ВАЛЛ-И и других

18.06 / Мэттью Макконахи и Камилла Алвес снялись для обложки модного издания и рассказали о семейной жизни

27.04 / Пьяный водитель “улетел” в кювет за рулем пассажирского автобуса

09.05 / Петросян сделал шокирующее признание в День Победы

03.05 / Александр Лукашенко похвалил жителей Беларуси, переставших носить маски “где попало”

15.06 / Назло бодишеймерам: Леди Гага закупилась пиццей во время шопинга со своим бойфрендом Майклом Полански

22.04 / Кого в России больше – мужчин или женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска