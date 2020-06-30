Европейская модель Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже китайской

30.06.2020, 13:30, Разное

Вскоре на рынки стран ЕС выйдет очередное устройство от компании Xiaomi. Mi Band 5, усовершенствованный браслет для фитнеса, в Европе окажется дороже китайской модели данного гаджета.

Информация о грядущем выпуске евроверсии Mi Band 5 появилась на странице техно-блогера Судханшу Амбхоре в соцсети Twitter. Инсайдер и ранее неоднократно сообщал не известные общественности новости, после с точностью подтвердившиеся. По сведениям Амбхоре, для европейских покупателей новинка от Xiaomi обойдется в 40 долларов. Следует отметить, что этот ценник практически вдвое превышает стоимость гаджета в Китае.

Стоит отметить, что в Поднебесной устройство пользуется огромным спросом и возглавляет ТОПы продаж. Такой результат был достигнут китайским IT-гигантом благодаря расширенному функционалу фитнес-браслета, при том, что ценник на него остался практически неизменным.

Экспертам сферы мобильных технологий и носимых устройств остается только догадываться, каким будет спрос на аппарат на европейском рынке. На полках магазинов в странах ЕС Xiaomi Mi Band 5 появится уже в июле текущего года.