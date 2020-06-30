Ученые зафиксировали на радарах пять подозрительных метеороидов

30.06.2020, 13:30, Разное

Ученым удалось зафиксировать с помощью радаров пять подозрительных метеороидов, которые прилетели в Солнечную систему из других систем. Если сравнивать данные объекты с известной кометой Борисова, то они намного меньше.

Еще в 60-е годы прошлого века исследователи заметили, что межзвездный ветер приносит в солнечную систему крошечные частицы. В результате на космических аппаратах и спутниках появились детекторы космической пыли. В 90-х годах исследователи запустили к Юпитеру межпланетную станцию Ulysses, в функции которой входило измерение массы, электрического заряда, скорости и направления полета частиц. Ulysses удалось зарегистрировать 313 межзвездных частиц.

Осенью 2017 года телескоп Pan-STARRS, установленный на Гавайях, обнаружил объект, у которого была гиперболическая орбита. Этот факт указывает на то, что небесное тело оказалось внутри Солнечной системы пролетом. Размер крупного каменного сигарообразного астероида был примерно двести метров. Ученые дали ему название 1I/Оумуамуа, что обозначает «разведчик». За ним наблюдали около месяца, после чего объект скрылся в глубинах космоса.

Второй метеороид появился в августе 2019 года в Крыму. Его открытие принадлежит астроному Геннадию Борисову. Комета под названием 2I/Borisov представляет собой ледяную глыбу, ядро которой в диаметре около километра. После тщательного изучения космического объекта оказалось, что в нем намного больше CO, чем в других кометах.

Ученые из Канады решили установить, можно ли с Земли зафиксировать межзвездные пролетающие объекты. В результате с помощью радара CMOR за 7,5 лет проанализировали более 7200 событий и нашли пять подозрительных метеороидов.