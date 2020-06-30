 

Аризона снова закрывается

30.06.2020, 13:25, Новости дня

Бары и тренажерные залы в Аризоне вновь закроются по крайней мере на 30 дней в связи со вспышкой коронавируса в этом штате, объявил губернатор Даг Дьюси.

Объявленная Дьюси месячная пауза, которая также затронет кинотеатры и аквапарки, вступила в силу вечером в понедельник.

Губернатор также запретил мероприятия с участием более 50 человек, фактически запретив массовые празднования по случаю Дня независимости 4 июля.

Органы здравоохранения Аризоны сообщили в воскресенье, что в штате зарегистрировано еще 3858 случаев коронавируса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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