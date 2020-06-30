Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

30.06.2020, 13:23, Разное

Американский рэп-исполнитель Андре Ромелл Янг, более известный как Доктор Дре, разводится с Николь Янг после 24 лет брака. Инициатором расставания выступила супруга.

В качестве причины развода Янг указала

непримиримые разногласия. Отмечается, что у пары двое совершеннолетних детей – сын Труф и дочь Трули.

Напомним, что Доктор Дре является одним из самых высокооплачиваемых артистов музыкального шоу-бизнеса. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Исполнитель приобрел популярность в начале 1990-х благодаря участию в группе N.W.A. В 2000-х годах Доктор Дре продюсировал альбомы рэперов Snoop Dogg, 50 Cent, Xzibit и многих других.