 

Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной

30.06.2020, 13:23, Разное

Знаменитость побывала в студии ток-шоу “Судьба человека” на
телеканале “Россия 1”. Мария Порошина подняла тему, которая уже почти два года
не дает покоя поклонникам. Артистка сказала несколько слов об отце своего
сына Андрея. Личность папы малыша звезда держит в тайне.

По словам Марии Порошиной, она забеременела спустя пять
месяцев после развода с коллегой по цеху Ильей Древновым. Ребенок стал
абсолютной неожиданностью для артистки.

Знаменитость призналась, что в тот момент оказалась в
непростом положении: она не была в браке, а отношения с отцом будущего малыша
только зарождались. Впрочем, в том, что ребенок должен появиться на свет, Мария
не сомневалась. Порошина любит детей, она всегда хотела иметь большую семью.

“Я приняла эту ситуацию, что буду одна со всеми детьми”, –
сказала звезда отечественных сериалов.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 16 Янв 2019 в 2:35 PST

Узнав, что станет мамой мальчика, Порошина испытала
невероятное счастье. По словам артистки, актер Алексей Гуськов немного
причастен к появлению ее сына Андрея. Оказалось, муж Лидии Вележевой вымолил
наследника для приятельницы. Гуськов был с паломнической поездкой в Афоне. Там
артист попросил у Всевышнего мальчика для Порошиной.



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