Ученые затрудняются однозначно оценить пандемический потенциал нового вируса в Китае

30.06.2020, 13:18, Разное



В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа. Ученые считают, что у него есть пандемический потенциал. В разное время им были инфицированы около 10% свиноводов страны, но сейчас неизвестно, может ли он передаваться от человека человеку. Об этом сообщает The Guardian

Китайские ученые рассказали об открытии нового опасного типа свиного гриппа, который они назвали «похожим на птичий грипп». Их статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Новый штамм назван G4. Генетический анализ показал, что он является потомком вируса, который вызвал пандемию в 2009 году.

Ученые сообщают, что вирус обладает «всеми обязательными чертами, которые говорят о его высокой приспособленности к заражению людей». Их волнует, что вирус G4 «далее адаптируется к людям, что увеличит риск пандемии».

Новый вирус был обнаружен после того, как ученые проанализировали результаты около 30 тысяч анализов мазков из носа свиней, собранных на бойнях и в ветеринарных клиниках 10 провинций Китая. С 2011 по 2018 год ученые выделили 179 вирусов, но большая часть из них не внушала серьезных опасений.

Для определения, какой из вирусов наиболее опасен, ученые провели множество экспериментов. В том числе, они заражали гриппом хорьков: считается, что у этих животных респираторные симптомы похожи на человеческие.

Вирус G4 продемонстрировал способность размножаться в культурах клеток человека, он вызывал у хорьков более сильные симптомы, чем все остальные исследованные вирусы. Также ученые узнали, что иммунитет, который получают люди, переболев сезонным гриппом, не защищает от G4.

Анализ антител в крови свиноводов в Китае показал, что около 10% из них уже были инфицированы вирусом G4. Исследование свидетельствует, что таким гриппом переболели 4,4% жителей страны. Однако сегодня неизвестно, может ли эта инфекция передаваться от человека к человеку.

Джеймс Вуд (James Wood), глава кафедры ветеринарии Кембриджского университета (Cambridge University), прокомментировал ситуацию для The Guardian:

«Эта научная работа – полезное напоминание о том, что мы постоянно рискуем столкнуться с появлением новых зоонозных инфекций, и что животные, которых разводят на фермах, – с которыми люди контактируют чаще, чем с дикими животными – могут стать источником важных пандемических вирусов».

Зоонозами называют группу инфекционных и паразитарных болезней, возбудители которых передались от животных человеку.

«Мы просто не знаем, что пандемия возникнет, пока она действительно не случится. Будет ли это одна из них? Только бог знает», – сказал Science Роберт Уэбстер (Robert Webster), исследователь гриппа, который ранее работал в Детской исследовательской больнице святого Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital).