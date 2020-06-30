 

Движение «Голос» сфальсифицировало информацию о нарушении на УИК №617 в Жуковском

30.06.2020, 13:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРаспространенная движением «Голос» информация о несоответствии УИК №617 в Жуковском процедурным правилам проведения голосования оказалась фейком.

Накануне движение «Голос» опубликовало на своей «Карте нарушений на выборах» информацию о том, что избиратели УИК №617 в Жуковском якобы получают бюллетень под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования. Кроме того, отмечалось, что не обеспечивается социальная дистанция и должный надзор о стороны представителей правоохранительных органов.

Выяснилось, все перечисленные факты являются провокацией, сфальсифицированной представителями движения. Кроме того, фейком оказался сам избирательный участок, передает Telegram-канал «АнтиФейк». 

Блогер Леонид Дегтярев также подтвердил, что информация о УИК №617 в Жуковском является фейком. 

«Представители «Голоса» готовы на все, чтобы зафиксировать нарушение на голосовании по поправкам. Например, создать поддельный избирательный участок и поместить информацию о том, как плохо работают на нем члены избиркома, на свою «Карту нарушений», – написал он в Twitter. 

В свою очередь Комитет защиты национальных интересов в Facebook отмечает, что движение «Голос» «объединило в своих рядах маргиналов и преступников».

«А. Спиридонов – координатор в Ивановской области, уклоняется от уплаты задолженностей и кредитов. Д. Шадрин – координатор «Голоса» в Кировской области, задерживался за хулиганские действия. Р. Факиев – координатор движения в Башкортостане. Имеет задолженность, включая долги по кредитам, на сумму свыше 200 тыс. рублей. Е. Рагозина – координатор в Тюменской области, мечтает получить гражданство Украины», – уточнили в комитете. 

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Сообщество «Большой перемены» проведет концерт для школьников

17.06 / Домработница Ефремова рассказала о его состоянии

17.05 / «Евровидение–2021» решили провести в Роттердаме

29.04 / Разумков обнародовал дату и время внеочередного заседания Рады

22.04 / Коронавирус сорвал график производства самолетов F-35

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

15.04 / Генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса

28.04 / Ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины – Кабмин

01.06 / Владимир Кузьмин призвал артистов не жаловаться «на безденежье»

15.04 / Россияне увеличили покупку вина, роутеров и электронных книг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска