Движение «Голос» сфальсифицировало информацию о нарушении на УИК №617 в Жуковском

30.06.2020, 13:16, Новости дня

Распространенная движением «Голос» информация о несоответствии УИК №617 в Жуковском процедурным правилам проведения голосования оказалась фейком.

Накануне движение «Голос» опубликовало на своей «Карте нарушений на выборах» информацию о том, что избиратели УИК №617 в Жуковском якобы получают бюллетень под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования. Кроме того, отмечалось, что не обеспечивается социальная дистанция и должный надзор о стороны представителей правоохранительных органов.

Выяснилось, все перечисленные факты являются провокацией, сфальсифицированной представителями движения. Кроме того, фейком оказался сам избирательный участок, передает Telegram-канал «АнтиФейк».

Блогер Леонид Дегтярев также подтвердил, что информация о УИК №617 в Жуковском является фейком.

«Представители «Голоса» готовы на все, чтобы зафиксировать нарушение на голосовании по поправкам. Например, создать поддельный избирательный участок и поместить информацию о том, как плохо работают на нем члены избиркома, на свою «Карту нарушений», – написал он в Twitter.

В свою очередь Комитет защиты национальных интересов в Facebook отмечает, что движение «Голос» «объединило в своих рядах маргиналов и преступников».

«А. Спиридонов – координатор в Ивановской области, уклоняется от уплаты задолженностей и кредитов. Д. Шадрин – координатор «Голоса» в Кировской области, задерживался за хулиганские действия. Р. Факиев – координатор движения в Башкортостане. Имеет задолженность, включая долги по кредитам, на сумму свыше 200 тыс. рублей. Е. Рагозина – координатор в Тюменской области, мечтает получить гражданство Украины», – уточнили в комитете.

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».