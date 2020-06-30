 

Фирменные медицинские маски и узкий круг друзей: Хлое Кардашьян отметила 36-летие

30.06.2020, 13:10, Разное

Жить на широкую ногу в семье Кардашьян-Дженнер умеют. И не помеха этому ни карантин, ни пандемия, ни что бы то ни было. 27 июня Хлое Кардашьян исполнилось 36 лет. Закатить большую вечеринку по этому случаю у нее не вышло: все-таки коронавирус пока никуда не делся. Так что на праздник, который прошел в недавно приобретенном Кайли Дженнер доме, были приглашены лишь родственники и самые близкие друзья.

Впрочем, несмотря на то что гостей было непривычно мало – по разным подсчетам от 30 до 50, декор вечеринки был по-прежнему на высоте. Фирменная посуда, шарики, свечи, сладости, подушки с портретом именинницы – будто и нет никакой эпидемии в США. Единственное, что выдавало реальное положение дел за стенами элитного коттеджа, – маски для лица и антисептики, которые дарили всем пришедшим. Разумеется, эти аксессуары также были брендированными в честь праздника Коко, как Хлое называют друзья.

Хлое Кардашьян и Малика ХаккКендалл ДженнерКендалл и Крис ДженнерРоб и Хлое Кардашьян, Кендалл ДженнерРоб Кардашьян и Тристан ТомпсонКоди Симпсон и Кендалл ДженнерКортни и Роб КардашьянТрэвис Скотт



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