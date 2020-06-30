Марина Хлебникова восхитила своей внешностью, несмотря на обвинения в алкоголизме

30.06.2020, 13:09, Разное

Марина Хлебникова планирует заняться съемкой клипа на свою композицию «Чашка кофею». Несмотря на упреки в злоупотреблении спиртными напитками, вокалистка восхитила подписчиком прекрасным внешним видом.

На странице в Instagram Марина Хлебникова сообщила, что начинает снимать клип на хит «Чашка кофею». Много лет назад композиция была популярно по всей стране и сейчас ожидает второе рождение. Артистка поблагодарила всех, кто участвовал в создании песни.

Сейчас Марина Хлебникова выглядит прекрасно, что заметили ее фанаты. Они написали ей много комплиментов и поздравили с возвращением на сцену.

Напомним, что раньше Рустам Солнцев в одном из шоу обвинял артистку в пьянстве. Марина Хлебникова тогда была не в самом лучшем состоянии, а ее внешность пугала поклонников. Сейчас волнения вокалистки, возможно связанные со смертью первого супруга Антона Логинова, позади.