Скандалы: Бизнес-джеты «типа маршрутки»

30.06.2020, 13:06, Разное

Как богатые россияне добираются до своих зарубежных вилл в пандемию

Несмотря на приостановку международных перелетов, владельцы зарубежной недвижимости не спешат с ней расставаться. Но чтобы добраться до своих вилл и квартир за границей, состоятельным россиянам приходится преодолеть целый ряд бюрократических барьеров. «50% времени он проводит в Москве, 50% — за рубежом. Отмена рейсов не проблема, есть бизнес-джеты», — рассуждал в интервью Forbes в апреле представитель одного из российских миллиардеров. Бизнес-джеты в условиях приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса превратились едва ли не в единственный доступный состоятельным россиянам способ добраться до своей зарубежной недвижимости, и стоимость перелета в один конец до Ниццы или Кипра €20 000-30 000 перестала отпугивать даже самых прижимистых владельцев крупных капиталов. Правда, кроме денег, богатым пассажирам нужно заручиться как минимум разрешением на вылет от Оперативного штаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

С какими сложностями столкнулись миллиардеры и мультимиллионеры из России на пути к своим виллам и квартирам за границей и почему, несмотря на эти сложности, расставаться с недвижимостью в «тихой гавани» не спешит большинство ее состоятельных владельцев?

«Одних документов на собственность не хватало»

«Все мои друзья, у которых есть недвижимость за рубежом, смогли [вернуться в свои зарубежные дома], — рассказывает партнер консалтинговой компании Colliers International Владимир Сергунин. — Этот вопрос решается достаточно легко. Если люди могут позволить себе иностранную недвижимость, то могут арендовать и бизнес-джет».

Эксперты из авиаперевозчиков, предоставляющих бизнес-джеты, рассказали Forbes о процедуре аренды. По словам владельца компании JETVIP Александра Осита, операторы руководствуются требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и «официальными требованиями к пассажирам и рейсам конкретных стран». «На всех наших рейсах пассажиры получают разрешения на вылет и прилет», — подчеркивает предприниматель.

В России цепочка согласований выглядит следующим образом: сначала авиакомпания отправляет заявку в Центр управления гражданской авиации (ЦУГА) «РусАэро», далее сформированная заявка попадает в Росавиацию и обращению присваивается исходящий номер. Если Росавиация не возражает, то оформляется сопроводительное письмо в Оперативный штаб по противодействию пандемии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, и если штаб соглашается с тем, что цель перелета обоснована, то по цепочке обратно выдается разрешение авиакомпании, разъясняет Осит.

Разрешение часто выдается за несколько часов до вылета, а в последнее время из-за возросшего количества рейсов порой и вовсе с опозданием на несколько часов и даже дней. «Причем дольше всего согласует именно Оперативный штаб», — подчеркивает предприниматель.

Как власти определяют, кому выдавать разрешение, а кому нет? Приоритет у людей со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране, говорят опрошенные Forbes эксперты. «Все, кто хотел вернуться в свои дома и апартаменты за рубежом, туда вернулись, если у них было резидентство или ВНЖ», — уверяет председатель совета директоров агентства элитной недвижимости Moscow Sotheby‘s International Realty Андрей Мануковский.

По словам директора по развитию компании «Ваш чартер» Евгения Быкова, так же легко получают разрешения дипломаты. А вот «если [пассажиру] требовалось срочное лечение в медицинском учреждении [за рубежом], то не всегда получалось — [пропорция была] 70 на 30 [в пользу успеха подающего]», рассказывает собеседник Forbes. Еще сложнее, по его словам, приходится владельцам бизнеса: «Требовалось приглашение от компании, в том числе от собственной компании [пассажира], хотя в этом случае [шанс на] успех был 50 на 50». «Владение собственностью [тоже играло роль], но нужно было доказывать, что это место является либо основным, где пассажир пребывает в течение года, либо вторым по значимости. Одних документов на собственность не хватало. Шансы [при подаче таких документов] были 30 на 70 — в большинстве случаев отказывали», — констатирует эксперт.

«Джет-шеринг — это когда в самолет набирают 10-15 человек: несколько пар или семей с детьми, типа маршрутки»

Длительность процедуры колебалась от месяца к месяцу. «В апреле-мае [заявки] рассматривали и [разрешения] выдавали быстро, — говорит управляющий партнер клуба «Бизнес Авиация» Андрей Калинин. — В июне есть сложности и нужно подавать заявку заранее, за пять дней, так как увеличилось количество рейсов и человеческих ресурсов не хватает».

Арендовать джет и улететь в Сочи или Крым сегодня стоит €20 000, в Ниццу, Лондон или Женеву — €18 000, приводит расценки Калинин. Но расходы можно разделить: в период пандемии набирает популярность услуга джет-шеринга — когда несколько человек, которым нужно лететь в одном направлении, снимают борт сообща.

«Бизнес-джеты — это единственно возможный [способ передвижения] для ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individuals — владельцы личных состояний от $30 млн. — Forbes), — подтверждает Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank. — [Их модели потребления услуг —] это и аренда частных бортов, и джет-шеринг, когда в самолет набирают 10-15 человек: несколько пар или семей с детьми, типа маршрутки». По словам эксперта, в начале пандемии, когда страны одна за одной закрывались на карантин, многие старались вывезти семьи из Европы на родину. В марте спрос на перелет по отношению к аналогичному периоду 2019-го вырос на 240%.

По данным компании Jet Partners, 90% пассажиров бизнес-джетов в этом году летели на них впервые. И джет-шеринг — важный фактор такой динамики, отмечает Мануковский из Moscow Sotheby‘s International Realty. «Услугой [перелета бизнес-джетами] пользуются не только те, кто всегда так передвигался, но и люди, которые раньше летали бизнес-классом, а теперь вынуждены искать другие способы передвижения, так как рейсы отменили или им хочется защитить себя. В джете риск заразиться коронавирусом ниже, чем в большом самолете. Поэтому шеринг расходов на бизнес-джет как услуга будет оставаться популярным и после пандемии», — говорит он.

Генеральный директор агентства Golden Brown Cyprus Татьяна Бурлаковская предполагает, что появление опции шеринга способствовало снижению цен: «С начала пандемии стоимость полета на Кипр в одну сторону на бизнес-джете сократилась с €4000-4500 на человека примерно до €3000».

Впрочем, спрос на услуги бизнес-авиации не стал взрывным. «В марте и апреле количество запросов увеличилось в два раза, — рассказывает Быков из «Вашего чартера». — Но реальное количество полетов было небольшим: в марте это 20% от [аналогичного периода] предыдущего года, в апреле — 50%. В мае [количество полетов] стало стабилизироваться, но все равно это было лишь 80% от апреля 2019-го».

Похожую статистику приводит и Осит из JETVIP: «В июне мы выполнили в общей сложности более 120 рейсов (вылеты и прилеты вместе). В марте было около 60. Можно уверенно сказать, что июнь оказался весьма продуктивным и показал хороший рост. Но все равно мы недотягиваем около 20-30% до показателей прошлых лет».

«Вторая волна» с видом на море

Далеко не все сумели в этом году выбраться за рубеж. «Есть те, кто забронировал недвижимость в аренду на лето и пока ждет открытия [регулярных] рейсов», — рассказывает Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости компании Savills в России.

«В джете риск заразиться коронавирусом ниже, чем в большом самолете. Джет-шеринг будет популярен и после пандемии»

По словам аналитика международного брокера недвижимости Tranio Саглары Оконовой, у состоятельных россиян есть разные модели обращения с зарубежными виллами: «Есть клиенты, которые покупают недвижимость как лайфстайл-актив, который не предполагается сдавать в аренду, а есть категория, которая берет «дачу у моря» для себя и сдачи в аренду».

Как отмечает Ян Вайнрух, гендиректор компании Alegria, которая продает недвижимость на Коста-Бланка в Испании, «владельцы быстро перестроились и начали сдавать в аренду жилье, которое до карантина хотели продать, но не смогли приехать на сделку из-за закрытых границ». Есть, по словам эксперта, на рынке и «те, кто хотел продать недвижимость в Испании до пандемии, но снял ее с продажи, так как пересмотрел планы и оставил для себя, опасаясь бронировать отели или апартаменты для отдыха летом».

«Появилась и другая тенденция, когда владельцы ушли с рынка краткосрочной аренды на рынок аренды долгосрочной. Сейчас мы наблюдаем до 10% увеличения этого рынка по сравнению с прошлым годом. Собственники хотят сдать в аренду на долгий срок: при этом они будут иметь меньший, но стабильный доход», — добавляет Вайнрух.

По словам Марины Шалаевой, большинство людей, которые не успели передислоцироваться до наступления карантина, в основном проводили время в России, а их зарубежные виллы пустовали. «Важно понимать, что элитная курортная недвижимость очень часто используется не так много времени в году. Поэтому с пустующими домами ничего не должно случиться», — говорит директор по зарубежной недвижимости консалтинговой компании Knight Frank.

«Никто из реально состоятельных людей из рейтинга Forbes не едет в Сочи и в Крым»

Вопрос менеджмента объекта, как правило, решается заранее. Владельцы нанимают управляющую компанию или обслуживающий персонал, который либо проживает в доме, либо посещает его по необходимости. «Заранее находится управляющая компания, определяется, у кого хранятся ключи, как часто проводится уборка, осуществляется проветривание, уход за газонами, садом и бассейном. Но если вдруг нет [возможности сделать это заранее], решить проблему можно онлайн», — рассказывает Андрей Мануковский из Moscow Sotheby‘s International Realty. Текущая ситуация на рынке будет способствовать диджитализации услуг, подтверждает прогноз Tranio.

По словам Мануковского, в среднем содержание дома обходится в €500−700 в месяц . Однако цена может быть и выше, это зависит от страны, а также размеров виллы и наличия в ней сада и бассейна. Менее люксовое жилье — дешевле. «Если мы говорим про обычную 2-3-комнатную квартиру, расходы на содержание обычно около €1000 в год (или €100-200 в месяц), — говорит Вайнрух. — На содержание дома средней величины уходит от €2000 до €3000 в год».

Что состоятельные россияне планируют делать со своими недвижимыми активами после пандемии? По словам Татьяны Бурлаковской из Golden Brown Cyprus, часть клиентов задумалась о том, чтобы обзавестись элитным жильем в России. «Прежде всего в Сочи — это наиболее близкий к европейским курортам в плане климата и близости к морю [город]. Другая часть клиентов решила оформить ВНЖ в странах, где у них недвижимость, чтобы в любое время иметь беспрепятственный доступ к ней», — рассказывает эксперт.

Александр Осит из JETVIP отмечает, что тенденцию оживления спроса подтверждают и данные авиакомпаний: «В марте, апреле и мае цены на аренду были примерно на 15-25% ниже по сравнению с прошлым сезонами, а сейчас возвращаются в свое обычное состояние, так как спрос значительно возрастает и даже на таких направлениях, как Крым, Сочи и Алтай, не хватает самолетов».

К распродаже «запасных аэродромов» за рубежом пандемия не привела — в этом эксперты солидарны. «Есть люди с недвижимостью, но без ВНЖ, и они не знают, как выехать. Думаю, их немного. И не думаю, что [пандемия] повлечет распродажу. Никаких экономический последствий это не будет иметь. Отдельные кейсы могут быть, по элитным объектам например, но это единичные случаи», — говорит Владимир Сергунин из Colliers.

«Пока не видим тренда, чтобы собственники хотели сдавать свои объекты недвижимости, — соглашается Шалаева. — В первую очередь владельцев будут волновать вопросы безопасности». «Мы наблюдаем повышенный спрос на зарубежную недвижимость, который объясняется тем, что сейчас много говорят о второй волне пандемии. И провести ее в доме с видом на море, конечно, более комфортно, чем в квартире в центре Москвы. Особенно если речь идет об осени», — рассуждает Мануковский.

Пока пандемия не слишком повлияла на привычки богатейших россиян. «У меня все клиенты, кто раньше ездил в Италию, в Монако, все так туда и собираются. Никто из реально состоятельных людей из [рейтинга] Forbes не едет в Сочи и в Крым», — говорит председатель совета директоров агентства элитной недвижимости Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Рузана Ахмеджанова, Мария Абакумова