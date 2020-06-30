Скандалы: «Дворянское гнездо» министра Дитриха

30.06.2020, 13:06, Разное

Глава Минтранса, всю жизнь трудившийся на госслужбе, купил квартиру за 230 миллионов рублей

«Ценности дворянской эпохи XVIII-XIX веков – гордость за свою фамилию и семейную родословную, бережное сохранение традиций прежних поколений, с новой силой возрождаются сегодня в респектабельном обществе современной России. И основа основ этой традиции – создание своего фамильного гнезда». Это цитата из презентации жилого комплекса Barrin House, в котором приобрел недвижимость российский министр.

Согласно имеющейся у «Метлы» выписке из Росреестра, в феврале этого года Евгений Дитрих купил квартиру площадью 203,7 квадратных метра на пятом этаже элитного дома.

В соседней квартире один кв. м. стоит 1 млн 147,5 тыс. руб. Исходя из этого, рыночная стоимость владений министра транспорта — около 230 млн руб.

Вся трудовая карьера Дитриха связана с госслужбой:

Даже на высокую зарплату чиновника позволить себе приобрести столь дорогое жилье в месте «возрождения дворянских традиций» Дитрих вряд ли мог.

Будучи замминистра, он декларировал годовой доход в размере 3-4 млн руб. Войдя в состав кабинета министров, стал получать больше: около 7 миллионов в год. Но даже при такой зарплате ему пришлось бы копить на квартиру в Barrin House десятки лет.

По информации из ЕГРН, в конце декабря прошлого года собственность на объект перешла от застройщика к мэрии Москвы. Спустя 2 месяца столичные власти продали квартиру Дитриху с рассрочкой платежа. На каком основании и по какой цене – информации нет. Из расследования ФБК известно, что московское правительство продает элитные квартиры чиновникам по цене существенно ниже рыночной. И тем самым наносит ущерб городскому бюджету.

Кандидатуру Дитриха на пост министра транспорта лоббировал миллиардер Аркадий Ротенберг, писали «Ведомости».

Ротенберг — один из крупнейших дорожных гоподрядчиков. На контрактах с Минтрансом зарабатывает и сын олигарха Игорь.