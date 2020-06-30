Европейская версия Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже, чем для Китая

30.06.2020, 12:54, Новости дня

Инсайдеры поделились сведениями о новом умном браслете Xiaomi Mi Band 5, который поступит на европейский рынок.

Следует отметить, что девайс активно продается на рынке Китая, где за него установлен ценник в размере 27 долларов. Эксперты прогнозируют, что умный браслет Xiaomi Mi Band 5 получит в европейском исполнении пульсоксиметр, который неанонсирован производителем. Также указывается применение 1,2-дюймового цветного дисплея. Смартфон получил ряд новых датчиков и 11 режимов активности.

Новинка пользуется достаточно высоким спросом на рынке, тогда как для европейского рынка Xiaomi Mi Band 5 окажется еще более актуальным благодаря расширенному функционалу и продвинутым опциям, отсутствующим у предшественников.