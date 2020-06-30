Смартфоны Xiaomi резко подорожают в 2021 году

30.06.2020, 12:54, Новости дня

В СМИ сообщили, что в 2021 году девайсы от китайского гиганта Xiaomi существенно увеличатся в цене.

Это связано с тем, что новые смартфоны и прочие гаджеты имеют продвинутые процессоры и комплектующие, которые существенно превосходят по себестоимости прежние аналоги. Однако такая тенденция будет касаться только флагманских смартфонов от Xiaomi. Одним из примером станет то, что устройства, базирующиеся на процессоре Snapdragon 875, будут обходиться на 150-160 долларов дороже, чем на Snapdragon 865.

Кроме того, существенно влияет на удорожание устройств то обстоятельство, что флагманские смартфоны получают поддержку сетей 5G, что не позволит установить ценник менее 250 долларов за базовую комплектацию.