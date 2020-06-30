 

Малькевич объяснил, как разоблачать фейковые сообщения о нарушениях в голосовании

30.06.2020, 12:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич объяснил, как пользователи Сети могут отличить фейковые сообщения о нарушениях в голосовании по Конституции.

«И снова – «Голос». Утром я писал, что движение зачастую само создает фейковые нарушения. И в этом может убедиться каждый интернет-пользователь, поставив соответствующий фильтр на «Карте нарушений на выборах», запущенной «главными борцами за чистоту российского избирательного процесса», – отметил Малькевич в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что всего 28 сообщений из 1357 на карте нарушений «Голоса» размещены от надежных источников. По его словам, сами авторы проекта признают возможную недостоверность («фейковость») более 97% материалов.

Ранее сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что становится источниками фейковых новостей в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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