Мнение: Кто останется в России?

30.06.2020, 12:40, Разное

Мой старинный товарищ Андрей Кобяков разместил на свой странице в Facebook забавный анекдот.

Москва. Журналист берет интервью у женщины на улице.

– Одобряете ли вы поправки к конституции?

– Конечно. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых…

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

– Извините, в какой стране?

– В нашей.

– А из какого вы города?

– Из Тель-Авива.

Отсюда

Задумался. Саму-то мне никогда не приходило в голову бежать из России… Но неужели еще не все уехали, кто хотел и мог себе позволить уехать из России?

Картина Васи Ложкина отсюда