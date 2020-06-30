Мнение: Кто останется в России?
30.06.2020, 12:40, Разное
Мой старинный товарищ Андрей Кобяков разместил на свой странице в Facebook забавный анекдот.
Москва. Журналист берет интервью у женщины на улице.
– Одобряете ли вы поправки к конституции?
– Конечно. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых…
Слегка обалдевший журналист спрашивает:
– Извините, в какой стране?
– В нашей.
– А из какого вы города?
– Из Тель-Авива.
Отсюда
Задумался. Саму-то мне никогда не приходило в голову бежать из России… Но неужели еще не все уехали, кто хотел и мог себе позволить уехать из России?
Картина Васи Ложкина отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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