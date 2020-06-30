 

Мнение: Кто останется в России?

30.06.2020, 12:40, Разное

Мой старинный товарищ Андрей Кобяков разместил на свой странице в Facebook забавный анекдот.

Москва. Журналист берет интервью у женщины на улице.

– Одобряете ли вы поправки к конституции?

– Конечно. У нас в стране станет больше квалифицированных учителей и врачей. Повысится грамотность населения, увеличится количество талантливых ученых…

Слегка обалдевший журналист спрашивает:

– Извините, в какой стране?

– В нашей.

– А из какого вы города?

– Из Тель-Авива.

Отсюда

Задумался.  Саму-то мне никогда не приходило в голову бежать из России…  Но неужели еще не все уехали, кто хотел и мог себе позволить уехать из России?

Картина Васи Ложкина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Россия для Берлина и ЕС не приоритет, приоритет – Китай

20.04 / Эксперты назвали 5 продуктов для улучшения работы мозга

14.04 / Анатолий Кашпировский провел в YouTube сеанс по оздоровлению

26.04 / Мнение: Чей Саакашвили друг

24.04 / Скандалы: Денис Волчек не снял напряжение

11.05 / Анастасия Волочкова опубликовала снимок в полупрозрачном халате

20.04 / Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на сход против режима самоизоляции

23.04 / «ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для удаленного обучения

22.04 / Ученые убеждены: SARS-CoV-2 не был создан в лаборатории

12.05 / Мнение: Реакция на признание в любви великого поэта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска