Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча

30.06.2020, 12:37, Разное

На этот раз Яна Рудковская затронула тему разборок в семье. Продюсер и Светлана Николаевна обыграли номер Ольги Картунковой и Екатерины Моргуновой из шоу “Однажды в России”. Там высмеивался спор матери и дочери о том, кто должен сидеть с ребенком.

Бабушка заявляет, что оставаться с внуком не будет. Мать удивляется и спрашивает: “А кто будет с ним сидеть?” В этот момент бабушка берет свидетельство о рождении ребенка и указывает на строчку, где написано имя матери. “Ой! Это ты!” – иронизирует Светлана Николаевна голосом Картунковой.

Рудковская отметила, что такие разборки в ее жизни случаются. Например, недавно ей пришлось решать, кто повезет семилетнего Сашу на сборы в Кисловодск. Яна сама сопроводит сына до места, несмотря на занятость.

Некоторые пользователи Сети в очередной раз отметили, что Рудковская – плохая актриса, но якобы тем приятнее смотреть. “Ваш задор и креативность просто восхищают”, – написала преданная поклонница.

Напомним, что на днях Яна Рудковская отметила 18-летие среднего сына. Она преподнесла наследнику очень дорогой подарок. О том, что получил Николай, писали “Дни.ру”.