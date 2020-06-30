Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале “Менталист”

30.06.2020, 12:37, Разное

Песня Гулькиной “Белый альбатрос” звучала в момент встречи

главного героя ленты Патрика Джейна с представителями русской мафии.

Центральный персонаж приходит в особняк, где отдыхают криминальные элементы. Бандиты

развлекаются под композицию в исполнении Наталии.

“Не знаю, как Вам, но мне прямо приятно, приятно, и гордо,

гордо!!! Вот!)))👌🤪✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼 Гулькина рулит (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)”, – отметила в личном микроблоге экс-солистка группы “Мираж”.

Отвечая на вопросы подписчиков, Гулькина сообщила, что

создатели сериала “Менталист” используют трек, соблюдая все требования

законодательства. Правообладатель получил от киношников отчисления.

Напомним, что песня Наталии Гулькиной “Белый альбатрос” появилась в 1996 году. Композиция вышла в составе первого сольного альбома

знаменитости “Танцующий город”. Автором трека является Олег Молчанов.

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Публикация от Наталия Гулькина✨ (@gulkina_natalia) 29 Июн 2020 в 1:58 PDT

Наталия Гулькина стала суперпопулярной в конце 80-х прошлого

столетия. Вокалистка пела в группе “Мираж”. Альбомы коллектива расходились

миллионными тиражами, а его солистки гастролировали по всему Советскому Союзу.

В составе “Миража” Наталия пела всего год. Вокалистка узнала, что в стране

параллельно выступают еще несколько групп, поющих под ее

фонограмму, и покинула проект.