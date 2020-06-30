Песков ответил на вопрос о контактах между Россией и США по «сговору» с талибами

30.06.2020, 12:30, Новости дня

Никаких контактов между властями США и Кремлем по сообщению американских СМИ о якобы сговоре талибов с Россией не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, были ли какие-то контакты с американской стороной по поводу сообщения о якобы сговоре талибов с Россией, передает РИА «Новости».

Ранее газета The New York Times сообщила, что разведка США рассматривала версию о наличии связи между гибелью троих американских военных в Афганистане в 2019 году и возможным сговором РФ с талибами.

До этого представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у минобороны США нет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых РФ попытках вступить в сговор с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

По словам президента США Дональда Трампа, ему никто не сообщал, что подразделение российской военной разведки якобы «побудило» боевиков афганского движения «Талибан» (запрещено в России) напасть на американские войска.

The New York Times выступала с утверждением, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.