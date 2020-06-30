 

По поправкам к Конституции проголосовали почти 50 млн россиян

30.06.2020, 12:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава ЦИК Элла Памфилова заявила, что свыше 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправке к Конституции РФ за пять дней.

«По нашим оперативным данным по состоянию на вечер 29 июня, на территории РФ проголосовали 49 млн 649010 граждан, явка – 45,7%», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

Центризбирком обработал свыше 467 тыс. обращений по вопросам голосования, добавила она.

«С каждым из них проведена определенная работа, классификация: куда направить, как ответить», – уточнила глава ведомства.

Всего в комиссию поступило 134 обращения от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию.

«Что касается вопроса использования преимуществ должностного положения, так называемого возможного применения административного ресурса. Как вы помните, в прошлый раз у нас было 115 таких обращений, а на сей момент у нас 134», – рассказала Памфилова.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Ранее ЦИК сообщал, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей.



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