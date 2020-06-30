Лечение рака мочевого пузыря в клиниках Израиля

30.06.2020, 12:30, Разное

Рак мочевого пузыря – распространенный тип онкологии, часто развивающийся у людей в молодом и среднем возрасте.

Больницы в Израиле оснащены лучшей лечебной аппаратурой, которая позволяет провести лечение рака мочевого пузыря в Израиле при помощи органосохраняющих операций. Именно поэтому ежегодно все больше пациентов со всего мира выбирают лечение в этой стране.

Причины и симптоматика рака мочевого пузыря

Среди наиболее частых причин развития онкологии мочевого пузыря выделяют вредные условия производства, длительное курение, систематическое употребление алкоголя, хронические заболевания мочеполовой системы, неправильное питание и врожденные дефекты. Злокачественная опухоль обычно проявляет себя такими симптомами:

Наличие крови в моче (гематурия) – основной и часто первый симптом развития онкологического процесса.

Нарушение мочеиспускания – частые позывы в туалет, трудности при совершении акта мочеиспускания, дискомфортные ощущения.

Болезненные ощущения – пациента тревожат боли и спазмы в области поясницы и нижней части живота.

Общие симптомы интоксикации – общая слабость, сонливость, постоянная усталость и стойкое повышение температуры тела.

Отечность – возникает вследствие нарушения функции выведения жидкости из организма и сдавливания опухолью сосудов.

Увеличение паховых лимфоузлов – возникает при прорастании опухоли в регионарные лимфатические узлы.

Важно помнить, что эти симптомы не являются характерными только для рака мочевого пузыря. Тем не менее, при их наличии следует немедленно пройти тщательную диагностику органов мочеполовой системы.

Диагностика рака мочевого пузыря в Израиле

Клиники в Израиле предоставляют широкий спектр диагностических возможностей для выявления онкологии мочевого пузыря. Обычно диагностика в этой стране включает:

Лабораторные исследования – в современных лабораториях израильских клиник делают цитологический анализ для выявления раковых клеток, анализ на наличие специфических маркеров воспаления и онкологии, а также гистологические и цитологические анализы образца пораженной ткани для определения типа опухоли.

Эндоскопическую диагностику (цистоскопию) – исследование органов мочевыделения под визуальным контролем. Метод позволяет определить локализацию опухоли и распространенность процесса.

Рентгенологические исследования (урографию) – проводятся после введения контрастных веществ. Помогают подтвердить наличие опухоли и выявить нарушения оттока мочи.

Ультразвуковую диагностику – метод исследования, позволяющий выявить образования большого размера и метастазы в почках.

Компьютерную томографию – дополнительный метод диагностики, необходимый для точного определения локализации опухоли и ее распространенности.

Методы лечения рака мочевого пузыря в Израиле

Высокий уровень медицины в Израиле позволяет специалистам использовать для лечения злокачественных образований современные и эффективные методики хирургии, медикаментозной и лучевой терапии.

Химиотерапия – назначение специальных препаратов последнего поколения, действующих на рост и деление раковых клеток. Израильские онкологи проводят химиотерапию несколькими способами: внутрипузырно при поверхностных опухолях, либо внутривенно при наличии метастазов.

Лучевая терапия – курсовая процедура облучения ионизирующим излучением. Высокоточная аппаратура позволяет проводить облучение исключительно патологического очага на начальных стадиях патологии и уменьшить негативное воздействие лучевой терапии на другие органы.

Метод частичной или полной резекции – хирургическая операция по удалению части мочевого пузыря или полностью всего органа, пораженного опухолью. Предпочтение отдается менее травматичной трансуретральной резекции. После этого врачи проводят реконструкцию мочеиспускательного канала для сохранения функции мочеиспускания.

Цистэктомия с лимфаденэктомией – радикальный метод, подразумевающий удаление мочевого пузыря и резекцию регионарных лимфатических узлов. В Израиле эту операцию проводят при обширном поражении тканей органа и лимфоузлов раком.

Метод радикальной цистэктомии с реконструкцией органа – операция по удалению мочевого пузыря при обширном поражении тканей раком с последующим формированием органа из тканей кишечника.

Сколько стоит лечение в Израиле?

Стоимость лечения в Израиле при раке мочевого пузыря зависит от многих факторов: стадии и типа опухоли, наличия метастазов, выбранного метода лечения и общего состояния пациента. Обычно цена колеблется в пределах от 19 500 до 21 000 евро.

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