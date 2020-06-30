Скользкая дорожка Плющенко

30.06.2020, 12:25, Разное

Как бизнес-преподаватель, к которому уходят спортсменки из группы Этери Тутберидзе, превратился в тренера сборной по фигурному катанию.

С одной стороны, звание сенсея в данном случае — это простая формальность. Когда в твою команду переходит член национальной команды (а в академию «Ангелы Плющенко» из «Хрустального» прилетела Александра Трусова), то отвечающий за звездочку автоматически становится специалистом главной дружины страны со всеми вытекающими последствиями. Так объяснил ситуацию президент Федерации фигурного катания РФ Александр Горшков. С другой стороны, подобный статус надо подтверждать спортивными результатами, которых у бизнес-преподавателя Плющенко нет. Впрочем, это тоже, видимо, пустая формальность.

Евгений Викторович, чего греха таить, большой молодец. Не каждому спортсмену (особенно фигуристу) удается после завершения карьеры правильно сгруппироваться и удачно приземлиться за пределами арены без потерь для кошелька и здоровья. И вкатиться в новую жизнь. Кстати, вы наверняка с ходу не ответите на вопрос: когда Плющенко завершил карьеру?

Нет, не после Сочи-2014, где он получил золотую медаль в командном первенстве и не вышел на лед в турнире одиночников, сославшись на боль в спине и произнеся шикарную фразу: «Бог говорит мне, что пора остановиться».

После олимпийского «спектакля» трехкратный чемпион мира еще три года мечтал о снегах и медалях Пхенчхана и числился в составе сборной, получая зарплату и прочие бонусы от Минспорта.

И только в марте 2017-го он объявил, что уходит на покой. И все тихонько выдохнули.

А вот парламентский мандат Евгений положил на стол гораздо раньше, в 2011-м, перестав быть депутатом Законодательного собрания Петербурга от «Справедливой России». Справедливости ради скажем, что пропускал он сессии целых 4 сезона, отвлекаясь на свою «концертную» деятельность. Правда, в политику он чуть позже все-таки вернется, причем со своим сыном Гном Гномычем (так в миру зовут Александра). Но сейчас не об этом.

Академию «Ангелы Плющенко» Евгений, давно занимающийся ледовыми шоу, открыл в апреле 2017-го. Презентация была пафосной, с участием олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной и худрука балетной группы Большого театра Сергея Филина. Общественность тогда натурально обалдела от академических цен: чтобы дети почувствовали себя ангелами, родителям нужно было выложить минимум 60 тысяч рублей в месяц. Столько же, к слову, стоило и индивидуальное занятие с главным серафимом. Но на все взрослые претензии очень здорово ответила жена Плющенко Яна Рудковская:

«Услуги репетиторов в школах и частных секциях стоят столько же. Почему у Жени должно быть дешевле?»

А действительно: почему? В конце концов, дочкам и сыночкам Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Романа Ротенберга занятия нравились.

Евгений Плющенко. Фото: РИА Новости

Правда, с теми звездочками, которые были способны бороться за медали, у Жени и его команды из восьми тренеров как-то не складывалось. Историю с Аделиной Сотниковой, безусловно, можно смело назвать пиар-ходом. Хотя Плющенко и обещал в своих пенатах взбодрить растерявшую форму фигуристку и подготовить ее к новым стартам, но довольно скоро посоветовал девушке все-таки повесить коньки на гвоздь. Не сложился победный тандем с подававшими надежды Серафимой Саханович, Анастасией Таракановой и Владимиром Самойловым. Примечательно, что двое последних прилетели к Плющенко из школы «Самбо-70», где работает Тутберидзе. И в декабре прошлого года он был обвинен в переманивании спортсменок. Плющенко ответил Этери Георгиевне резко и дерзко: «Напомните, кого вы воспитали с нуля? Сашу Трусову, Алену Косторную, Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Алину Загитову и Юлию Липницкую? Всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет готовых детей с тройными прыжками, чтобы особо не париться». И даже заступники семикратного чемпиона Европы, у которого Серафима, Настя и Вова, как вы понимаете, не задержались, немножко покрутили пальцем у виска.

Евгений Плющенко, Сергей Розанов, Дмитрий Михайлов и ученики (Александра Трусова, Артём Ковалёв, Кирилл Сарновский, ВероникаЖилина, София Титова). Фото: instagram

Но Евгений не унывал и продолжил свою хитрую дорожку шагов. И в мае-июне в его академии оказались «хрустальные» Вероника Жилина, Арина Парсегова и та самая Александра Трусова, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа. Сам по себе уход Саши от Тутберизде удивил не слишком: трем примам на одном льду когда-нибудь должны было стать тесно. И тесно стало самой ранимой и самой младшей, которая, несмотря на свои космические полеты, частенько оказывалась на пьедестале ниже Алены и Анны. Но вот нырок под ангельское крыло явился большой неожиданностью не только для российских болельщиков.

Ведь Евгений Плющенко, даже открыв собственную школу, больше времени уделял шоу-постановкам и не снимал с головы медийный клоунский колпак. Со своей женой Яной Рудковской, собаку съевшей на пиаре, он с удовольствием выставляет личную жизнь напоказ. Тут и реалити-шоу «Яна Супер», и высказывания своего «авторитетного» мнения по каждому вопросу, и семейный ролик в поддержку Путина с призывом голосовать за поправки в Конституцию. Кстати, у снявшегося в клипе 6-летнего Александра, уже превратившегося благодаря родителям в раба соцсетей, подписчиков в инстаграме больше, чем у многих известных фигуристок.

Но продюсировать родных и близких — это одно. А тренировать — совсем другое. И тут возникает масса вопросов.

Сейчас Евгений со своими учениками находится на сборе в Кисловодске, откуда каждый день приходят видеосюжеты за авторством самого предводителя ангелов. Он делится каждым шагом своих подопечных. Вот они занимаются под песню «День Победы», вот совершают кросс под дождем, вот синхронно прыгают вместе с наставниками, вот двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова делает фирменный четверной джамп, вот ее собачка Лана принимает участие в подготовке. А вот и сам Плющенко замыкает колонну своих подопечных, идущих на ОФП.

Понятно, что без хайпа сегодня никуда, но со стороны все это смахивает на какую-то дешевую показуху, которая к тому же отвлекает самих ангелочков от серьезной работы. Конечно, у Плющенко есть профессиональные помощники (кстати, вместе с Трусовой к нему перешел и «хрустальный» коуч Сергей Розанов, занимавшийся когда-то с Сашей), но приставку-то тренера сборной, а с ним зарплату и прочие привилегии получил как раз-таки олимпийский чемпион Турина.

Понятно, что оценивать работу Плющенко на данном поприще пока рановато. В этом деле он новичок. И три года он все-таки больше осуществлял общий контроль за школярами, редко выводя ангелочков на лед. Однако приход Трусовой, спортсменки из топ-5 женского катания, нынче накладывает на новоиспеченного инструктора конкретные обязательства. Во-первых, он теперь в ответе за ее судьбу. Во-вторых, Этери Тутберидзе, с которой теперь придется соперничать, нужно будет отвечать не хамством в инстаграме, а чистыми каскадами и идеальными вращениями на льду.

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И если уж не высокое начальство, раздающее плюшки с барского плеча, то фанатки Александры спросят с Евгения так, что мало не покажется.

Сам Плющенко назвал включение его в фигурный ареопаг великолепным фактом. И заявил, что главная задача для него — обучить Трусову новым прыжкам и поменять хореографию ее катания.

Но пока, как мне кажется, прогрессивный тренер сборной, не расстающийся с камерой, занят больше собственным пиаром. С таким шоу-подходом, боюсь, даже собачка может разучиться бегать.

Андрей Успенский

корреспондент