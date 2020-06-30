Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

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30.06.2020, 12:23, Разное

Во время беседы с журналистами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: “Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу – да, действительно, сегодня президент обратится с телеобращением к россиянам”. Он также добавил, что российский лидер выступит около 14:00.

Ранее предполагалось, что во время обращения Путин поблагодарит граждан за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Вероятно, что президент также объяснит, насколько необходимо изменить Основной закон государства.

Последнее выступление Владимира Владимировича состоялось на прошлой неделе, 23 июня. Тогда президент России сообщил, что с 1 января 2021 года ставка НДФЛ для граждан с годовым доходом в пять миллионов рублей будет составлять 15% вместо 13%. Вырученные средства будут тратиться на операции детей, которые страдают редкими заболеваниями.

Напомним, 1 июля – последний день голосования по поправкам в Конституцию. Если большинство граждан проголосуют “за”, то Владимир Путин снова сможет претендовать на пост президента в 2024 году. Во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер сказал, хочет ли он баллотироваться вновь. Об этом ранее писали Дни.ру.



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