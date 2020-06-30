Опубликованы данные экзитполов по голосованию о поправках к Конституции

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30.06.2020, 12:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал данные экзитполов по голосованию о поправках к Конституции, данные актуальны на вечер 29 июня, сообщила представитель ФОМ, начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.

Ранее результаты опросов появились в телеграм-канале «Раньше всех, ну почти», данные которого опубликовал в своем телеграм-канале курирующий электронное голосование зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

26,6% респондентов ФОМ отказались отвечать на вопрос о своем выборе. 78,2% опрошенных сказали, что дали положительный ответ на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 21,2% сказали, что проголосовали против поправок, и 0,6% сообщили, что испортили бюллетень.

Золотухина подтвердила РБК данные опроса, сообщив, что он начался 25 июня. Выборка, по ее словам, включает 800 избирательных участков, которые расположены в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Выборка участков для проведения опроса была составлена случайным образом, уточнили в ФОМ. Всего в опросе приняли участие более 35 тыс. человек.

29 июня ВЦИОМ также представил данные экзитполов с голосования по поправкам. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В поддержку поправок проголосовали 76% респондентов ВЦИОМ, 23,6% высказались против поправок.

ВЦИОМ проводил опрос с 25 по 28 июня, данные действительны на вечер воскресенья, 28 июня. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 регионах, в нем приняли участие 163 124 человека.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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