 

В Кремле оценили возможность многодневного голосования на выборах в будущем

30.06.2020, 12:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрактика многодневного голосования по поправкам в Конституцию не рассматривается в Кремле как возможная процедура на выборах в будущем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он уточнил, что по этому вопросу свою точку зрения в первую очередь должен озвучить Центризбирком.

«Я не думаю, что здесь есть какая-то позиция, наверное, виднее Центризбиркому, насколько это удобно, насколько это эффективно. Это все-таки Центризбирком как специалисты должны формулировать точку зрения прежде всего», – отметил он.

Также Песков отметил, что на фоне пандемии многодневное голосование по Конституции было оправданным решением, поскольку была «очень важная задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей». 

По его словам, такое решение позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках, что «весьма эффективно».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что делать выводы по явке на голосование пока преждевременно. Он добавил, что невысокая активность избирателей не оценивается в Кремле как слабость местных властей. 

Также, по словам представителя Кремля, нет никаких угроз для доверия к итогам голосования по поправкам к Конституции, наблюдатели работают, передает ТАСС. 

«Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения», – подчеркнул Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.



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