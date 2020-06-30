США приостановят оборонный экспорт в Гонконг

30.06.2020, 12:15, Новости дня

США приостановят экспорт в Гонконг американской военной техники и введут новые ограничения на поставки технологий двойного назначения из-за действий Пекина, разрушающих ограниченное самоуправление в бывшей британской колонии.

Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации Трампа.

«Решение Компартии Китая выхолостить свободы Гонконга вынудило администрацию Трампа пересмотреть свою политику в отношении этой территории», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Министерство торговли США также приостанавливает действие положений, предоставляющих Гонконгу преференции по сравнению с Китаем, включая исключения для экспортных лицензий, сообщил министр Уилбур Росс.

В 2019 году правительство США одобрило экспорт в Гонконг товаров и услуг оборонного назначения на сумму 2,4 миллиона долларов, сообщил представитель Госдепартамента. Фактический объем отправленных товаров и оказанных услуг составил 1,4 миллиона долларов.