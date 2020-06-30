США приостановят оборонный экспорт в Гонконг
30.06.2020, 12:15, Новости дня
США приостановят экспорт в Гонконг американской военной техники и введут новые ограничения на поставки технологий двойного назначения из-за действий Пекина, разрушающих ограниченное самоуправление в бывшей британской колонии.
Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации Трампа.
«Решение Компартии Китая выхолостить свободы Гонконга вынудило администрацию Трампа пересмотреть свою политику в отношении этой территории», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Министерство торговли США также приостанавливает действие положений, предоставляющих Гонконгу преференции по сравнению с Китаем, включая исключения для экспортных лицензий, сообщил министр Уилбур Росс.
В 2019 году правительство США одобрило экспорт в Гонконг товаров и услуг оборонного назначения на сумму 2,4 миллиона долларов, сообщил представитель Госдепартамента. Фактический объем отправленных товаров и оказанных услуг составил 1,4 миллиона долларов.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет