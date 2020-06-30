Надгробный памятник обошелся Пугачевой в несколько миллионов рублей

30.06.2020, 12:09, Разное

Российская певица Алла Пугачева потратила несколько миллионов рублей, чтобы установить памятник своему другу и коллеге Александру Барыкину, похороненному на Троекуровском кладбище. За оказание помощи исполнительницу поблагодарила мама Барыкина в передаче «Ты не поверишь!», она призналась, что Пугачева не забывает покойного друга.

Троекуровское кладбище считается одним из самых элитных, на нем хоронят в основном известных артистов, спортсменов и политиков. Многие знакомые и друзья Аллы Пугачевой похоронены на Троекуровском. Одним из них является Александр Барыкин, с которым певица работала, будучи участницей ВИА «Веселые ребята». Сотрудничать они не прекратили даже после начала сольной карьеры.

Одна только установка памятника обошлась Пугачевой в 3 млн рублей. Скульптором выступил Валерий Белях. Он изготовил памятник в виде двух вертикальных стел, установленных на подставку с надписью: «Я снова с музыкой своей…». Сам монумент украшает скульптура Александра Барыкина с гитарой, выполненная в полный рост.