Путин во вторник днем обратится к россиянам

30.06.2020, 12:08, Новости дня

Во вторник днем президент Владимир Путин обратится к россиянам с телеобращением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что выступление может состояться ближе к 14.00 мск.

Представитель Кремля отметил, что президент в режиме видеоконференции откроет в некоторых регионах медицинские центры.

«В режиме видеоконференции он введет в эксплуатацию в ряде субъектов РФ медицинские центры, которые построили наши военные, Минобороны России», – отметил Песков.

Он напомнил, что по просьбе глав регионов Путин поручал возвести эти центры. «И вот они уже готовы, их вводят в эксплуатацию», – объяснил он.

Также Песков подтвердил, что на среду запланирована видеоконференция между Путиным и его коллегами из Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом, где примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом

Президент РФ Владимир Путин пригласил Лукашенко на церемонию открытия мемориала в день проведения парада Победы в Москве. Позже президент Белоруссии подтвердил, что примет участие в мероприятиях по открытию мемориала.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у президентов РФ и Белоруссии будет возможность пообщаться в ходе двусторонних переговоров на церемонии открытия мемориала.