Новый поворот: Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

30.06.2020, 12:00, Разное

Несколько часов назад в Instagram лидера группировки “Ленинград” появилось сообщение о новом назначении и неожиданном повороте в его карьере: Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI. В опубликованном ролике Шнуров сообщил:

Судьба моя сделала новый внезапный поворот, и вот я стал генеральным продюсером большого международного телеканала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и своим зрителям? Первое: я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента, теперь уже и для канала. Второе: те экспериментальные идеи и новые формы, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться. Третье: спасибо за доверие, мы многое сможем сделать вместе.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)29 Июн 2020 в 1:07 PDT

Информацию об этом назначении подтвердил и сам телеканал, который существует с 2000 года (его штаб-квартира находится в Нью-Йорке). По сообщениям представителей RTVI, Сергей Шнуров будет формировать стратегию развития, формировать сетку вещания и придумывать новые форматы.

Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея канал сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик,

– заявил владелец телеканала Микаэль Исраелян.

Сергей Шнуров

Это далеко не первая работа лидера группы “Ленинград” в развлекательной сфере. В 2019 году музыкант стал ведущим популярной программы на СТС “Форт Боярд”, также он вел шоу “Первая любовь” на Первом канале, а год назад вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Во время карантина Сергей Шнуров стал одним из сопродюсеров сатирического проекта “ЧУМА!” и написал к нему саундтрек. В прошлом году в интервью нашему изданию Сергей рассказывал о причинах своей активной и разносторонней деятельности:

Если в 46 горишь как юноша, значит, в юности берег топливо. Я реалист и понимаю, что у меня осталось не так много энергии, поэтому стараюсь относиться ко всему спокойно. Конечно, есть такие сферы, куда бы я посмотрел с большим интересом. Например, синтетические виды искусства — совмещение музыки и изображения, текста и провокации. Думаю, в эту сторону все будет двигаться и вскоре превратится во всепланетный китайский цирк. И у меня есть желание стать помощником директора этого цирка. (Улыбается.)