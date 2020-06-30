 

Доктор Дре разводится с женой после 24 лет брака

30.06.2020, 12:00, Разное

Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre), и его жена Николь Янг разводятся после 24 лет брака. Как сообщает TMZ, инициатором разрыва стала именно Николь, указав в графе “причина развода” – “непримиримые разногласия”.

Доктор Дре и Николь ЯнгПоскольку супруги не заключали брачный договор, их имущество – а это порядка 800 миллионов долларов – могут поделить пополам. Также Янг потребовала присудить ей алименты. Откуда у пары такое состояние, удивляться не приходится: мало того, что Доктор Дре – знаменитый рэпер, он также продюсирует молодых артистов, является основателем лейбла Aftermath Entertainment и сооснователем компании Beats Electronics, производящей аудиооборудование. В конце 2019 года Доктор Дре был признан самым высокооплачиваемым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes. 

Доктор Дре женился на Николь Срит в 1996 году. У пары двое детей – 23-летний сын Труф и 19-летняя дочь Трули. Также у рэпера есть сын Кертис Янг, известный как рэпер Hood Surgeon. Еще один сын Доктора Дре, Андре Янг Младший, скончался 26 августа 2008-го года в возрасте 20 лет от передозировки морфия и героина

Доктор Дре и Николь Янг с дочкой



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