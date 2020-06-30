Мнение: Символы

30.06.2020, 11:54, Разное

Семья белых юристов, с оружием в руках отстоявших свой дом от погромщиков BLM, вполне может стать вторым после уголовника Флойда символом текущих событий. На днях немолодая пара, взяв в руки оружие, без единого выстрела вынудила бежать мародеров со своего участка, после чего шпана не нашла ничего лучшего, как обиженно жаловаться в соцсетях на "расистов".

Так как в разных штатах действует разное законодательство об оружии (где-то разрешено хранение, где-то ношение, где-то весьма упрощенный порядок применения в случае нападений или угрозы таковых, то погромы в основном перемещаются в те штаты, где жестко регламентированы правила, касающиеся оружия и порядка самообороны. Продажи оружия, кстати, бьют все рекорды.

Кстати, в штатах, где крайне жестко регламентирован порядок владения оружием, там не только существенно выше вакханалия погромов, но там же власти идут на поводу бандитов, закрывая целые полицейские департаменты. В Нью-Йорке власть умудрилась именно сейчас распустить департамент, занимающийся уличной преступностью. Как следствие, за последний месяц количество шутингов выросло на 90%, а за последнюю неделю – вообще на 350%.

Инициативу постепенно начинает брать на себя федеральная власть. Пресс-секретарь Белого дома сообщила об аресте 100 членов "Антифа", им предъявлены вполне тяжкие обвинения. Технически разгром ультрас для федеральной власти не в новинку – ФБР при Клинтоне расчленила на молекулы организационные структуры ультраправых скинхедов. При этом леваки-ультрас демократами пестовались и взращивались. Теперь может наступить их очередь.