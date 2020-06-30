 

Мнение: Символы

30.06.2020, 11:54, Разное

Семья белых юристов, с оружием в руках отстоявших свой дом от погромщиков BLM, вполне может стать вторым после уголовника Флойда символом текущих событий. На днях немолодая пара, взяв в руки оружие, без единого выстрела вынудила бежать мародеров со своего участка, после чего шпана не нашла ничего лучшего, как обиженно жаловаться в соцсетях на "расистов".

Так как в разных штатах действует разное законодательство об оружии (где-то разрешено хранение, где-то ношение, где-то весьма упрощенный порядок применения в случае нападений или угрозы таковых, то погромы в основном перемещаются в те штаты, где жестко регламентированы правила, касающиеся оружия и порядка самообороны. Продажи оружия, кстати, бьют все рекорды.

Кстати, в штатах, где крайне жестко регламентирован порядок владения оружием, там не только существенно выше вакханалия погромов, но там же власти идут на поводу бандитов, закрывая целые полицейские департаменты. В Нью-Йорке власть умудрилась именно сейчас распустить департамент, занимающийся уличной преступностью. Как следствие, за последний месяц количество шутингов выросло на 90%, а за последнюю неделю – вообще на 350%.

Инициативу постепенно начинает брать на себя федеральная власть. Пресс-секретарь Белого дома сообщила об аресте 100 членов "Антифа", им предъявлены вполне тяжкие обвинения. Технически разгром ультрас для федеральной власти не в новинку – ФБР при Клинтоне расчленила на молекулы организационные структуры ультраправых скинхедов. При этом леваки-ультрас демократами пестовались и взращивались. Теперь может наступить их очередь.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Брэд Питт появился в образе доктора на американском шоу и высмеял заявления Дональда Трампа

02.05 / Уникальные смартфоны Xiaomi, не попавшие на полки магазинов, продаются в Сети за внушительную сумму

23.06 / Голикова рассказала о повышении минимальной зарплаты и борьбе с бедностью в России

26.06 / Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

16.05 / Власть борется с реальностью

18.06 / Цеков назвал защищающих Ефремова “мерзавцами, оправдывающих убийство человека”

22.05 / Мнение: Убит комбат батальона “Луганск-1”

24.04 / Мнение: Преступление без срока давности

17.04 / В мастерских Большого театра найден труп

04.06 / Мнение: О настоящем поводе для чрезвычайной ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска