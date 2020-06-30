Аналитики The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США

30.06.2020, 11:53, Разное

The Sun опубликовало материал о боеспособности Китая. По мнению аналитиков издания, оружие КНР сможет уничтожить до 90% всего населения США.

В статье таблоида утверждается, что благодаря незаконно заимствованным технологиям в Поднебесной стало возможным проектировать и создавать космическое оружие. Аналитики издания предполагают, что подобные вооружения могут быть направлены на истребление авианосных групп Соединенных Штатов. Кроме уничтожения техники США, китайские орудия способны убить также порядка 90% жителей страны. Разработанная Пекином в условиях строгой секретности спутниковая сеть, дополненная ракетами и электромагнитным импульсным оружием (EMP)даст возможность осуществить стремительную атаку.

Инновационная технология даст возможность взорвать в атмосфере ядерное оружие, благодаря чему образуется огромная по своим масштабам энергетическая волна. Она за короткое время сделает нерабочими все электросети страны и выведет из строя промышленное оборудование и даже бытовую технику. Далее хакеры из Поднебесной произведут массовую атаку на интернет. В результате таких слаженных действий вся страна будет ввергнута в хаос, следствием которого станут голод и массовые беспорядки. Экономический и социальный кризисы повлекут за собой смерть как минимум 70% населения Соединенных Штатов Америки. В целом же потери могут превысить 295 миллионов человек, почти 90% жителей страны.

При этом докладчики ссылаются на статью из профильной газеты Народно-освободительной армии Китая с описанием комплексного применения ЕМР-оружия и кибератак вместе с компьютерными вирусами. Сейчас Соединенные Штаты как никогда ранее уязвимы для электронных атак, начиная от банковской и телефонных систем до электроснабжения и металлургии либо любой другой отрасли промышленности. Все это делает подобный сценарий более, чем реальным, уверены американские военные эксперты.