 

Смартфон Galaxy A42 станет самым недорогим у Samsung с поддержкой 5G

30.06.2020, 10:42, Новости дня

В Сети опубликовали детали о новом смартфоне Samsung Galaxy A42, который презентуют к концу 2020 года.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новинка запомнится тем, что получит самый доступный ценник с учетом применения модема, поддерживающего сети пятого поколения. Инсайдеры указали, что устройство не получит версии без 5G. В продажу выпустят устройства в трех оттенках: черный, белый и серый. Размер постоянной памяти девайса составляет 128 гигабайт.

В свою очередь, предшествующий девайс Samsung Galaxy A41 презентовали весной нынешнего года. Модель имеет 6,1-дюймовый экран с высоким разрешением, а также тройную камеру с главным модулем 48 мегапикселей. За производительность отвечает мощный чип MediaTek Helio P65 с 4 гигабайтами оперативной памяти.



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