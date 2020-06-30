Смартфон IPhone SE Plus получит чипсет Apple A13 Bionic и выйдет в 2021 году

30.06.2020, 11:42, Новости дня

Сегодня стало известно, что новый не анонсированный смартфон SE iPhone 2021 поступит на рынок с мощным процессором от SE iPhone.

Выход на рынок состоится уже в следующем году. Эксперты прогнозируют, что девайс получит увеличенные размеры и название iPhone SE Plus. Вместе с тем за производительность смартфона отвечает мощный чип Apple A13 Bionic. Несколько ранее уже поступали предположения относительно возможности выхода чипа Apple A14, однако эта версия отклонена.

В свою очередь, эксперты не исключали, что выход смартфона iPhone SE Plus пройдет уже к осени нынешнего года, однако производитель все же намерен отложить премьеру на более поздний срок из-за презентации смартфона iPhone 12.