Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 693 человек

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30.06.2020, 11:37, Разное

За сутки коронавирус в России обнаружили у 6 693 человек. За то же время выздоровели 9 220 пациентов, 154 скончались.

Общее число зараженных коронавирусом в России составило 647 849. За время эпидемии выздоровели 412 650 пациентов, 9 320 скончались.

Международное железнодорожное пассажирское сообщение может быть возобновлено до конца года, считает министр транспорта России Евгений Дитрих. В ведомстве обсуждают возобновление перевозок с руководителем Минтранса Финляндии, сообщил чиновник.

По поводу восстановления пассажирского железнодорожного сообщения Москва договаривается и с Минском. Границы двух стран могут открыть в конце июля, заявил посол Белоруссии Владимир Семашко.

Российские кинотеатры, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, возобновят работу 15 июля, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что решение о возобновлении работы будут принимать власти регионов с учетом эпидемиологической обстановки.

При этом владельцы кинотеатров хотят увязать открытие с громкими новинками кинопроката. Первые премьеры после пандемии ожидаются в августе.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 10,3 миллиона человек. В США выявили 2,5 миллиона инфицированных, около 1,3 в Бразилии.



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