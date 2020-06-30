Слепаков переписал сценарий сериала “Окаянные дни” ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет
30.06.2020, 11:37, Разное
Накануне на канале ТНТ вышел пятый эпизод ленты Слепакова.
Серия носила название “Мать”. Главные роли в ней исполнили Елена Валюшкина и Мария
Машкова. Также в кадре можно было заметить дочерей Марии – Стефанию и
Александру.
В личном микроблоге Машкова поздравила наследниц с дебютом,
а также поблагодарила шоураннера проекта Слепакова за возможность, которую он подарил
ей и ее отпрыскам. Мария призналась, что Семен внес изменения в сценарий ради
ее девочек. “И у моей героини появилось две дочери, а не одна! Ты сохранил
дружное детство моих детей!” – обратилась артистка с создателю сериала “Окаянные
дни”.
Также Мария Машкова похвалила работу оператора Сергея
Козлова. Артистка осталась довольна сотрудничеством. Знаменитость добавила,
что, в отличие от других артистов, участвующих в проекте, не снимала себя сама.
Марии помогал специалист. “Кто не в
курсе али забыл – я блатная девушка, как и мои дети теперь!” – отметила артистка,
намекая на своего отца известного кинорежиссера Владимира Машкова. Под публикацией знаменитость оставила хештег “блат блатом погоняет”.
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Напомним, сериал “Окаянные дни” рассказывает, как россияне переживали самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Проект сделан в формате
скринлайф-альманаха.
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