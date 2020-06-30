Слепаков переписал сценарий сериала “Окаянные дни” ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет

30.06.2020, 11:37, Разное

Накануне на канале ТНТ вышел пятый эпизод ленты Слепакова.

Серия носила название “Мать”. Главные роли в ней исполнили Елена Валюшкина и Мария

Машкова. Также в кадре можно было заметить дочерей Марии – Стефанию и

Александру.

В личном микроблоге Машкова поздравила наследниц с дебютом,

а также поблагодарила шоураннера проекта Слепакова за возможность, которую он подарил

ей и ее отпрыскам. Мария призналась, что Семен внес изменения в сценарий ради

ее девочек. “И у моей героини появилось две дочери, а не одна! Ты сохранил

дружное детство моих детей!” – обратилась артистка с создателю сериала “Окаянные

дни”.

Также Мария Машкова похвалила работу оператора Сергея

Козлова. Артистка осталась довольна сотрудничеством. Знаменитость добавила,

что, в отличие от других артистов, участвующих в проекте, не снимала себя сама.

Марии помогал специалист. “Кто не в

курсе али забыл – я блатная девушка, как и мои дети теперь!” – отметила артистка,

намекая на своего отца известного кинорежиссера Владимира Машкова. Под публикацией знаменитость оставила хештег “блат блатом погоняет”.

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Публикация от Masha Mashkova (@masha_mashkova_official) 29 Июн 2020 в 8:41 PDT

Напомним, сериал “Окаянные дни” рассказывает, как россияне переживали самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Проект сделан в формате

скринлайф-альманаха.