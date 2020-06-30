Уфолог обнаружил на Марсе древние руины с идеально ровными стенами

30.06.2020, 11:30, Разное

Скотт Уоринг утверждает, что он обнаружил на Марсе древние руины, которые напоминают рукотворную постройку. Уфолог был поражен идеально ровными стенами, у которых одинаковая толщина.

Сооружения были соединены друг с другом и напоминали отдельные комнаты разных размеров. Скотт Уоринг считает, что на Марсе эти стены могли быть созданы разумными существами с небольшим ростом. Возможно, одинаковая толщина постройки вызвана тем, что она подвергалась постоянным природным воздействиям.

По словам уфолога, подобное открытие может свидетельствовать о том, что на Красной планете ранее существовала разумная жизнь. Кроме этого, около 10 лет назад эксперт разглядел на снимках Марса женский силуэт, но рост фигуры составлял всего 15 см. Исследователь предполагает, что небольшие разумные существа могли соорудить эти строения для того, чтобы в них проживать. Скотт Уоринг не исключает тот факт, что на Марсе и сейчас существует жизнь, о которой научному сообществу пока неизвестно.