На съемках «Ночного дозора» Хабенский спас Порошину от смерти

30.06.2020, 11:30, Разное

Российская актриса Мария Порошина призналась, что на съемках фильма «Ночной дозор» от неминуемой смерти ее спас Константин Хабенский. В программе «Судьба человека» артистка пояснила Борису Корчевникову, как ее нога застряла между поездом и перроном.

По словам актрисы, данный инцидент произошел во время съемок сцены, когда ее героиня и персонаж Константина Хабенского должны были впервые увидеть друг друга. В то время на площадке присутствовало много людей. Кто-то из них случайно толкнул Марию Порошину, и ее нога застряла, а режиссер отдал команду, что поезд должен отходить, поэтому счет пошел на секунды.

Константин Хабенский сразу увидел, что его коллега находится в затруднительном положении. Он успел вытащить ее ногу перед началом движения поезда. При этом данный кадр, когда глаза Марии Порошиной были полны ужаса, попал в финальный монтаж ленты. Актриса поблагодарила своего коллегу за спасение от неминуемой гибели.