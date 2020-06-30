 

На съемках «Ночного дозора» Хабенский спас Порошину от смерти

30.06.2020, 11:30, Разное

Российская актриса Мария Порошина призналась, что на съемках фильма «Ночной дозор» от неминуемой смерти ее спас Константин Хабенский. В программе «Судьба человека» артистка пояснила Борису Корчевникову, как ее нога застряла между поездом и перроном.
По словам актрисы, данный инцидент произошел во время съемок сцены, когда ее героиня и персонаж Константина Хабенского должны были впервые увидеть друг друга. В то время на площадке присутствовало много людей. Кто-то из них случайно толкнул Марию Порошину, и ее нога застряла, а режиссер отдал команду, что поезд должен отходить, поэтому счет пошел на секунды.

Константин Хабенский сразу увидел, что его коллега находится в затруднительном положении. Он успел вытащить ее ногу перед началом движения поезда. При этом данный кадр, когда глаза Марии Порошиной были полны ужаса, попал в финальный монтаж ленты. Актриса поблагодарила своего коллегу за спасение от неминуемой гибели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Названы сроки вакцинации от COVID-19 в России

14.04 / Мнение: Системный коллапс (системы здравоохранения)

28.06 / 50 млн долларов на летальные средства обороны от США может получить Украина

13.06 / Заявлено о встрече Волочковой с Фоменко после слов о ее беременности

23.05 / Мнение: Ливийский расклад

29.04 / Бесплатные игры в Epic Games Store будут доступны благодаря двухфакторной аутентификации

06.06 / Мнение: Мадуро шатает Америку!

12.04 / Будут ли продлевать карантин после 30 апреля

08.06 / Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения

13.05 / «Уже третий младенец»: У Михаила Ширвиндта родился второй сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска