 

Звезде “Папиных дочек” Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная

30.06.2020, 11:23, Разное

Несколько дней назад звезду сериала “Мажор” Павла Прилучного
заметили в обществе коллеги по цеху Мирославы Карпович. Артисты шли по
улице. Знаменитости хорошо знакомы, они вместе играют в спектакле “Косметика
врага”.

Павла и Мирославу в СМИ тут же назвали парой. Информация о
возможных романтических отношениях звезд отечественных сериалов стала резонансной.
С тех пор в соцсетях Карпович творится настоящий кошмар. Обезумевшие поклонники
Прилучного оскорбляют девушку, желают смерти и грозят расправой.

“Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет!
Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина
страшная”, – это самое безобидное и цензурное сообщение из тех, которые
фанатки звезды сериала “Мажор” пишут в микроблоге актрисы.

Нашлись и те, кто заступается за Карпович.
Подписчики Мирославы напомнили поклонницам Паши, что за угрозы можно получить уголовное
наказание. Артистке советуют на время закрыть комментарии.

Звезда сериала “Папины дочки” слухи о переменах
в личной жизни не комментирует. Также не реагирует актриса на ненормальных
пользователей Сети, налетевших на ее аккаунт.

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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 14 Фев 2020 в 12:19 PST

Напомним, что в середине июня звезда сериала “Мажор” Павел Прилучный
развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Актеры были в браке девять лет.
Артисты остались друзьями ради сына и дочери.



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