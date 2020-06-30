Звезде “Папиных дочек” Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная

30.06.2020, 11:23, Разное

Несколько дней назад звезду сериала “Мажор” Павла Прилучного

заметили в обществе коллеги по цеху Мирославы Карпович. Артисты шли по

улице. Знаменитости хорошо знакомы, они вместе играют в спектакле “Косметика

врага”.

Павла и Мирославу в СМИ тут же назвали парой. Информация о

возможных романтических отношениях звезд отечественных сериалов стала резонансной.

С тех пор в соцсетях Карпович творится настоящий кошмар. Обезумевшие поклонники

Прилучного оскорбляют девушку, желают смерти и грозят расправой.

“Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет!

Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина

страшная”, – это самое безобидное и цензурное сообщение из тех, которые

фанатки звезды сериала “Мажор” пишут в микроблоге актрисы.

Нашлись и те, кто заступается за Карпович.

Подписчики Мирославы напомнили поклонницам Паши, что за угрозы можно получить уголовное

наказание. Артистке советуют на время закрыть комментарии.

Звезда сериала “Папины дочки” слухи о переменах

в личной жизни не комментирует. Также не реагирует актриса на ненормальных

пользователей Сети, налетевших на ее аккаунт.

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Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) 14 Фев 2020 в 12:19 PST

Напомним, что в середине июня звезда сериала “Мажор” Павел Прилучный

развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Актеры были в браке девять лет.

Артисты остались друзьями ради сына и дочери.